La chiusura nella notte durata circa un'ora. Lo scalo era già stato chiuso per la stessa ragione, così come gli aeroporti di Esbjerg, Sonderborg e la base aerea di Skrydstrup

Nuovo allarme in Danimarca e di nuovo chiuso per un'ora nella notte l'aeroporto danese di Aalborg, nel nord del Paese, in seguito all'avvistamento di un drone. Lo scalo era già stato chiuso per la stessa ragione fra ieri e l'altro ieri, così come gli aeroporti di Esbjerg, Sonderborg e la base aerea di Skrydstrup e in precedenza sempre questa settimana quello di Copenaghen.

Ieri la premier Mette Frederiksen aveva denunciato che i sorvoli erano parte di "attacchi ibridi" possibilmente legati alla Russia e anticipato la possibilità che tali incursioni "si moltiplicheranno".

Ieri caccia russi vicino Lettonia

Intanto, secondo quanto riferito dal comando aereo alleato, due caccia ungheresi Gripen dell'Air policing sul Baltico sono decollati ieri dalla base Siauliai, in Lituania, dopo che un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi si stavano avvicinando allo spazio aereo lettone. "L'Ungheria - spiegava in un post del comando - dimostra l'impegno dell'Alleanza nel proteggere e salvaguardare i Paesi Baltici e il fianco orientale" della Nato.

Russia: "Nostri caccia abbattuti? Sarebbe guerra"

Se accadesse "sarebbe guerra", la risposta ai microfoni di Rtl dell'ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, a una domanda sulle dichiarazioni di Donald Trump, che due giorni fa ha detto di ritenere che i Paesi Nato debbano abbattere i caccia russi che sconfinano nel loro territorio. "Ci sono molti aerei della Nato che violano lo spazio aereo russo - ha sostenuto - accade abbastanza spesso. Non vengono abbattuti".