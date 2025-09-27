circle x black
Ucraina, Kiev: "Droni ungheresi su nostro spazio aereo". Budapest nega

In una dichiarazione pubblicata su X, Zelensky ha affermato che le forze ucraine hanno registrato incursioni di droni nelle zone di confine

Ucraina-Russia, Kiev denuncia incursione droni ungheresi: news oggi

Ucraina, Kiev:
27 settembre 2025 | 10.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che droni da ricognizione, probabilmente appartenenti all'Ungheria, avrebbero violato lo spazio aereo ucraino lungo il confine. Si tratta del primo incidente di questo tipo segnalato. In una dichiarazione pubblicata su X, Zelensky ha affermato che le forze ucraine hanno registrato incursioni di droni nelle zone di confine e che le valutazioni preliminari suggeriscono che i velivoli senza pilota stavano "effettuando una ricognizione sul potenziale industriale delle zone di confine dell'Ucraina".

"Ho dato disposizioni affinché tutte le informazioni disponibili venissero verificate e che venissero redatti rapporti urgenti su ogni incidente registrato", ha affermato Zelensky.

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha respinto le dichiarazioni di Zelensky, scrivendo su X che "il presidente Zelensky sta perdendo la testa a causa della sua ossessione anti-ungherese. Ora sta iniziando a vedere cose che non ci sono".

Da parte sua, il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha risposto: "Stiamo iniziando a vedere molte cose, Peter, tra cui l'ipocrisia e il degrado morale del tuo governo, il suo lavoro aperto e segreto contro l'Ucraina e il resto dell'Europa, il suo ruolo di lacchè del Cremlino".

