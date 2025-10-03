La vettura travolta da acqua e fango durante l'ondata di maltempo che ha colpito la zona di Ostuni ieri sera. La moglie si è salvata

E' stato individuato dai vigili del fuoco il corpo di Oronzo Epifani, l'uomo di 63 anni disperso da ieri sera quando la sua Mercedes è stata travolta da un'onda di acqua e fango nelle campagne di Ostuni, in provincia di Brindisi tra le contrade di Gorgognolo e Torre Merlata, durante il violentissimo nubifragio che ha colpito l'area.

La vettura è stata ritrovata la scorsa notte molto danneggiata. La moglie, che si trovava su un'altra automobile poco distante dal marito al momento del nubifragio, è riuscita a salvarsi.