circle x black
Cerca nel sito
 

Nubifragio a Brindisi, trovato morto il 63enne disperso

La vettura travolta da acqua e fango durante l'ondata di maltempo che ha colpito la zona di Ostuni ieri sera. La moglie si è salvata

Nubifragio a Brindisi, trovato morto il 63enne disperso
03 ottobre 2025 | 08.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato individuato dai vigili del fuoco il corpo di Oronzo Epifani, l'uomo di 63 anni disperso da ieri sera quando la sua Mercedes è stata travolta da un'onda di acqua e fango nelle campagne di Ostuni, in provincia di Brindisi tra le contrade di Gorgognolo e Torre Merlata, durante il violentissimo nubifragio che ha colpito l'area.

La vettura è stata ritrovata la scorsa notte molto danneggiata. La moglie, che si trovava su un'altra automobile poco distante dal marito al momento del nubifragio, è riuscita a salvarsi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo nubifragio maltempo brindisi maltempo ostuni maltempo oggi nubifragio ostuni nubifragio brindisi maltempo puglia
Vedi anche
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza