Maltempo a Torino dove si registrano danni e allagamenti per un violento nubifragio che oggi 14 agosto si è abbattuto sulla città. In via Torrazza Piemonte alcune persone bloccate nei veicoli in transito sono riuscite a mettersi in salvo prima dell'arrivo della squadra dei vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza di autorimesse e scantinati allagati. Quasi 100 gli interventi di soccorso tecnico che i vigili del fuoco del comando di Torino stanno svolgendo in queste ore.