Nuove corsie ciclabili, al via un webinar gratuito per i comuni, già 350 iscritti

Sta per partire un webinar gratuito rivolto ai comuni italiani e ai loro uffici tecnici per capire come realizzare i percorsi ciclabili dopo l'approvazione del nuovo Codice della Strada: sono già 350 gli iscritti. L'iniziativa è del sito specializzato Bikeitalia.it La recente riforma del Codice della Strada ha ridisegnato le regole per la realizzazione delle infrastrutture ciclabili, cambiando le carte in tavola a amministratori locali, tecnici comunali, progettisti e attivisti.

"Alcuni dispositivi come le corsie ciclabili, i doppi sensi ciclabili, le case avanzate, le strade urbane ciclabili o le corsie bus+bici sono ancora legittimi? -si legge nella presentazione del webinar-. Quelli esistenti possono essere mantenuti? È ancora possibile progettarli, approvarli e realizzarli secondo le nuove norme? Per rispondere a questi interrogativi e fornire indicazioni pratiche a chi lavora sul campo, Bikeitalia organizza un webinar gratuito e di grande utilità, grazie al taglio giuridico e tecnico insieme: “Corsie Ciclabili: come continuare a realizzarle anche con il nuovo Codice della Strada”, in diretta martedì 13 maggio alle ore 15:00 sul canale YouTube di Bikeitalia".

Durante l’incontro, Andrea Colombo – esperto legale in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale – illustrerà le principali modifiche legislative e spiegherà come muoversi nel nuovo contesto normativo. A seguire, Alfredo Drufuca, ingegnere dei trasporti e direttore tecnico di Polinomia srl, risponderà alle domande del pubblico, offrendo soluzioni tecniche per progettare interventi efficaci, legittimi e sostenibili. Il webinar approfondirà le possibilità operative per interventi già realizzati, approvati o appaltati, e per quelli di nuova progettazione, proponendo una lettura integrata tra nuove norme del codice della strada, regolamenti e decreti vigenti e strumenti tecnici esistenti, come il Piano Generale della Mobilità Ciclistica.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la registrazione tramite l’apposito form che trovi qui sotto. L’incontro è rivolto a chi progetta, decide, attua o difende la mobilità ciclistica nelle città italiane. Registrati subito, preparati a fare domande, condividi l’evento con chi lavora nella tua amministrazione o con i tecnici del tuo territorio: il cambiamento continua, anche nel rispetto delle nuove regole.