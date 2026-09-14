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Nuove nomine a Open space pubblicità, Giuseppe Parisi direttore commerciale e Alessandro Felici direttore vendite

Nuove nomine a Open space pubblicità, Giuseppe Parisi direttore commerciale e Alessandro Felici direttore vendite
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14 settembre 2026 | 13.09
Redazione Adnkronos
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Giuseppe Parisi è il nuovo direttore commerciale di Open space pubblicità, Alessandro Felici il nuovo direttore vendite. Lo annuncia, in una nota, la stessa concessionaria che raccoglie la pubblicità in esclusiva e solo per il Gruppo Rtl 102.5. "A seguito della rinuncia alla carica di direttore commerciale da parte di Valter Zicolillo, che rimane comunque nell’ambito dirigenziale della società - si legge - il consiglio di amministrazione, nel segno della valorizzazione delle proprie risorse chiave, ha deliberato di assegnare ad Alessandro Felici il ruolo di direttore alle vendite ed a Giuseppe Parisi quello di direttore commerciale”.

“Ancora un caloroso ringraziamento a Valter Zicolillo per le attività profuse a favore della società - afferma il presidente del gruppo Rtl 102.5 Lorenzo Suraci - A Giuseppe Parisi ed Alessandro Felici, l’augurio di un proficuo e sereno svolgimento dei propri incarichi, certo che tutte le funzioni aziendali assicureranno loro la massima collaborazione per il successo di questa nuova fase di crescita comune”.

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