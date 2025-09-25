circle x black
Nuovo incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato nel Milanese

La vittima è un 62enne: stava lavorando a una bobina per la produzione di nastri d'acciaio

Un'ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
25 settembre 2025 | 14.44
Redazione Adnkronos
Incidente mortale sul lavoro oggi giovedì 25 settembre a Bubbiano, nel Milanese. La vittima è un operaio di 62 anni, rimasto schiacciato mentre stava lavorando a una bobina per la produzione di nastri d'acciaio. Lo fanno sapere i Vigili del fuoco di Milano.

L'uomo è stato soccorso prima dai suoi colleghi e dopo pochi minuti dai Vigili del fuoco, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto tre mezzi del Comando di via Messina, il 118, i carabinieri e i tecnici di Ats. Restano da chiarire le cause dell'infortunio mortale.

