Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i campioni d'Italia in carica ospitano il Sassuolo al Maradona nel 21° turno di campionato. Gli azzurri arrivano dai pareggi contro Inter e Parma e sono chiamati a rispondere proprio alla vittoria - nel primo pomeriggio - della squadra di Chivu contro l'Udinese, valsa un virtuale +9 in classifica. I neroverdi hanno perso contro la Roma. Calcio d'inizio alle 18.