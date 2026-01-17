circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Napoli-Sassuolo - La partita in diretta

La squadra di Conte ospita i neroverdi nel 21° turno di campionato

L'attaccante del Napoli Hojlund - Fotogramma/IPA
L'attaccante del Napoli Hojlund - Fotogramma/IPA
17 gennaio 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i campioni d'Italia in carica ospitano il Sassuolo al Maradona nel 21° turno di campionato. Gli azzurri arrivano dai pareggi contro Inter e Parma e sono chiamati a rispondere proprio alla vittoria - nel primo pomeriggio - della squadra di Chivu contro l'Udinese, valsa un virtuale +9 in classifica. I neroverdi hanno perso contro la Roma. Calcio d'inizio alle 18.

Dove vedere Napoli-Sassuolo? La partita è disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn

Nella prossima giornata di campionato, domenica 25 gennaio, il Sassuolo se la vedrà con la Cremonese alle 12:30. Alle 18 il Napoli affronterà la Juve allo Stadium.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Napoli Sassuolo Napoli Sassuolo oggi Serie A diretta Napoli Sassuolo Napoli Sassuolo live
Vedi anche
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza