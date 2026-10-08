Oftamologia, Lamoure (Content): "La partnership con NTC ha aperto nuove opportunità sui mercati internazionali"

In occasione del decimo anniversario di NTC, Flavio Lamoure, CEO di Content Group e partner internazionale dell'azienda farmaceutica italiana, ripercorre i risultati di un rapporto consolidato nel tempo. "È una collaborazione molto proficua", sottolinea Lamoure. Una sinergia che, grazie alla presenza commerciale di NTC in oltre 100 Paesi, ha contribuito al percorso di internazionalizzazione di Content Group, leader europeo nello sviluppo e nella produzione conto terzi di dispositivi medici e prodotti farmaceutici in ambito oftalmico.