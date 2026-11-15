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Oltre 3mila oncologi al congresso Aiom a Roma, "Innovazione sia equa per tutti i pazienti"

Si chiude oggi a Roma il XXVIII congresso nazionale con 300 relatori - Il presidente Di Maio: "Cure innovative accessibili a tutti, indipendentemente da dove si vive"

Congresso Aiom - (Foto Adnkronos)
Congresso Aiom - (Foto Adnkronos)
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15 novembre 2026 | 10.22
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

Oltre 3.000 iscritti, 300 relatori, 27 simposi satellite e 13 sessioni speciali. Sono solo alcuni dei numeri del XXVIII congresso nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), che si chiude oggi a Roma con il titolo ‘Innovazione Equa’. Per tre giorni specialisti, medici, infermieri, rappresentanti dei pazienti e delle istituzioni si sono confrontati sulle prospettive attuali e future della cura dei tumori. Il programma ha previsto sei sale e un auditorium dedicati agli incontri, con 12 sessioni educazionali, sei mini simposi satellite, quattro sessioni istituzionali e un incontro con gli esperti.

"Oggi la comunità oncologica si trova davanti a uno scenario in continua evoluzione per la maggior parte dei tumori, grazie ai progressi garantiti dalla ricerca e all'innovazione che, dagli schermi dei congressi e dalle pagine delle riviste scientifiche, arriva poi ai nostri ambulatori - afferma Massimo Di Maio, presidente Aiom -. L'innovazione trova però la sua piena realizzazione solo se tutti i cittadini italiani possono beneficiarne alla stessa maniera, indipendentemente da dove vivono e da dove sono curati. La scelta del claim 'Innovazione Equa' intende sottolineare esplicitamente questo aspetto, anche nei confronti delle Istituzioni che saranno invitate a partecipare. La vera innovazione deve necessariamente essere equa, riducendo le disparità esistenti ed evitando la comparsa di nuove: questo è uno degli obiettivi principali della missione di Aiom".

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