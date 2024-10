Omaggio a Nasrallah in un centro islamico a Roma

Una preghiera per rendere omaggio al leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso venerdì scorso in un bombardamento di Israele in Libano. L'omaggio è stato convocato per giovedì 3 ottobre dal centro islamico Imam Mahdi che si trova in zona Furio Camillo, a Roma. Nella locandina con al centro la foto di Nasrallah che gira sui social si leggono anche riportati alcuni versetti del Corano: ''Combattano dunque sul sentiero di Dio, coloro che barattano la vita terrena con l'altra. A chi combatte per la causa di Dio, sia ucciso o vittorioso, daremo presto ricompensa immensa''.