Omicidi Villa Pamphili: a 'Chi l'ha visto' la presentazione che Kaufman fece per il film

“Chi l’ha visto?” alle 21.20 in diretta su Rai 3 e RaiPlay questa sera mostrerà la presentazione del film mai prodotto per il quale Francis Kaufmann, il 46enne americano, accusato del duplice omicidio aggravato di Villa Pamphili, ha ottenuto un finanziamento di 863mila euro come tax credit dal ministero dei Beni Culturali. '''Stelle nella notte' è una commedia sul Vecchio e il Nuovo, ambientata a Roma con l'illustre critico Jack Donovan, che ha un certo stile in ogni aspetto della vita'', dice Kaufmann spiegando il soggetto del film. “La storia si intreccia con quella di sua figlia Francesca e dell'emergente Charlie Coppola -dice ancora - Un'entusiasmante avventura di due star nei loro rispettivi mondi: Jack e Charlie”. Ecco la locandina. Questa sera c'è "Chi l'ha visto?",