Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAi per presunte violazioni antitrust

Nella denuncia, depositata presso un tribunale federale del Texas, li accusa di aver stipulato un accordo esclusivo che rende ChatGpt l'unico integrato nel sistema operativo iPhone di Apple

Elon Musk (Fotogramma/Ipa)
25 agosto 2025 | 17.45
Redazione Adnkronos
Le aziende di Elon Musk, 'xAI' e 'X', hanno intentato una causa antitrust di vasta portata contro Apple e OpenAI, sostenendo che i giganti della tecnologia hanno stretto una partnership illegale per soffocare la concorrenza nei mercati dell'intelligenza artificiale e degli smartphone.

La denuncia di 61 pagine, depositata presso un tribunale federale del Texas, accusa Apple e OpenAI di aver stipulato un accordo esclusivo che rende ChatGpt l'unico chatbot di intelligenza artificiale generativa integrato nel sistema operativo iPhone di Apple, bloccando al contempo rivali come il chatbot Grok di xAI.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
