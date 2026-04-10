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Omicidio Cerciello, Cassazione: "Definitiva la condanna di Hjorth a 10 anni e 11 mesi"

Il vicebrigadiere è stato ucciso a coltellate nel luglio del 2019 a Roma

Natale Hjorth (Fotogramma)
Natale Hjorth (Fotogramma)
10 aprile 2026 | 18.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Diventa definitiva la condanna a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni per Gabriele Natale Hjorth nel processo per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa dell’americano sulla pena mentre hanno annullato con rinvio sul punto dell’aggravante ai soli fini civili.

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La sentenza oggetto oggi di discussione in Cassazione era stata emessa nel luglio scorso nell’Appello ter dai giudici della Seconda Corte di Assise di Appello di Roma che avevano accolto la richiesta della procura generale di ridurre la condanna di 5 mesi rispetto agli 11 anni e 4 mesi decisi nell’Appello bis, alla luce della sentenza della Cassazione che nel marzo di un anno fa aveva disposto il nuovo processo di appello, il terzo, limitatamente al trattamento sanzionatorio dichiarando irrevocabile la responsabilità penale di Hjorth, attualmente ai domiciliari col braccialetto elettronico a casa della nonna a Fregene. A Hjorth viene contestato il concorso anomalo in omicidio, mentre per l’altro americano, Elder Finnegan Lee, la condanna a 15 anni e due mesi per omicidio è già diventata definitiva.

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omicidio Cassazione condanna Hjorth
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