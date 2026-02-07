circle x black
Omicidio Cristina Mazzotti, fermato il 76enne Giuseppe Calabrò

Per l'uomo, detto 'u Dutturicchiu', era considerato concreto il pericolo di fuga dopo la condanna definitiva

07 febbraio 2026 | 12.24
Redazione Adnkronos
Gli agenti della squadra mobile di Milano hanno fermato la notte scorsa Giuseppe Calabrò, 76enne condannato in primo grado all'ergastolo il 4 febbraio scorso per l'omicidio aggravato di CMazzotti del 1975. Per l'uomo, detto 'u Dutturicchiu', era considerato concreto il pericolo di fuga dopo la condanna definitiva.

La studentessa di 18 anni venne rapita a nella notte tra il 30 giugno e il primo luglio 1975, a Eupilio (Como) mentre rientrava a casa con degli amici per festeggiare la sua promozione scolastica. Fu tenuta prigioniera all'interno di una buca scavata nel terreno in un cascinale a Castelletto di Cinto e costretta a respirare tramite un tubo.

Nonostante il pagamento di un riscatto di 1 miliardo e 50 milioni di lire da parte della famiglia, la ragazza e il suo corpo fu ritrovato il primo settembre 1975 in una discarica a Varallino di Galliate.

