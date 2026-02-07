circle x black
Milano Cortina 2026, oggi 7 febbraio le prime medaglie - Diretta

Riflettori puntati sulla discesa libera maschile di Bormio. Italia a caccia del podio con gli azzurri della velocità Dominik Paris e Giovanni Franzoni

Discesa libera maschile di Bormio - (Afp)
Discesa libera maschile di Bormio - (Afp)
07 febbraio 2026 | 08.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prime medaglie assegnate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi, sabato 7 febbraio. Riflettori puntati sulla discesa libera maschile, in programma a Bormio alle 11.30. L'Italia va a caccia del podio con gli azzurri della velocità Dominik Paris e Giovanni Franzoni.

Ieri lo show della cerimonia d'apertura e con l'accensione dei due bracieri. A Milano, gli ultimi tedofori sono stati Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. A Cortina, l'onore è spettato a Sofia Goggia, alla fine di una serata che ha abbracciato tutto il territorio coinvolto nell'organizzazione dei Giochi.

milano cortina milano cortina 2026 milano cortina programma v milano cortina programma gare milano cortina 7 febbraio milano cortina 2026 atleti italiani olimpiadi invernali 2026
