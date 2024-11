Omicidio del sindaco Angelo Vassallo, 4 arresti: in carcere anche due carabinieri

È di omicidio volontario in concorso l'accusa mossa dalla Procura di Salerno nei confronti delle 4 persone indagate per l'assassinio di sindaco pescatore Angelo Vassallo, ucciso a Pollica la sera del 5 settembre 2010. La svolta è arrivata a distanza di 15 anni dai fatti, con l'esecuzione di una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. Stamattina, i carabinieri del Ros di Roma hanno eseguito i 4 arresti: in manette sono finiti l'imprenditore Giuseppe Cipriano, il colonnello Fabio Cagnazzo, l'altro carabiniere Lazzaro Cioffi e il collaboratore di giustizia Romolo Ridosso.