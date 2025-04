Scoperto un omicidio nel Mugello: la vittima è una guardia giurata fiorentina, Federico Perissi, 45 anni, che era scomparsa da giorni. E' stato lo stesso assassino, un 41enne senegalese, fermato dalla polizia a Ferrara con l'accusa di aver compiuto una rapina, a confessare il delitto. Agli agenti della Squadra mobile ferrarese ha raccontato di essere l'autore dell'omicidio e ha indicato con precisione dove aveva lasciato il corpo della vittima, vicino alle sponde del lago di Bilancino, nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), sotto un cavalcavia. Nella notte di lunedì 14 aprile, seguendo le indicazioni del killer, i poliziotti della Squadra mobile di Ferrara con i colleghi di Firenze, hanno rinvenuto un cadavere, sepolto nel fango.

Il 41enne senegalese è lo stesso uomo che era stato arrestato a Firenze nelle settimane scorse per un tentativo di sequestro di persona presso un locale notturno nel quartiere di Novoli. Non si conosce per ora il movente dell'omicidio mentre le indagini della Questura vanno avanti.

Dalle prime informazioni, sembra che la guardia giurata conoscesse il 41enne. Il senegalese che ha confessato il delitto, inoltre, è stato fermato a Ferrara a bordo dell'auto della guardia giurata, che faceva parte anche del Sav, il sindacato autonomo di vigilanza. "Apprendiamo con grande dolore, la tragica scomparsa del nostro amico e delegato regionale Toscana Federico Perissi. Il Sav tutto, si stringe con affetto al dolore di parenti e amici", scrive il sindacato in un comunicato.