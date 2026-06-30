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Strage Casalotti, il presunto killer ancora in fuga: proseguono le ricerche

Oltre 60 le segnalazioni arrivate alla Polizia di Stato dopo la diffusione sui social e su WhatsApp della foto del 43enne bengalese Shahadat Hossain﻿

Il bengalese Shahadat Hossain
Il bengalese Shahadat Hossain
30 giugno 2026 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le ricerche del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti proseguono senza sosta, ma al momento non hanno ancora portato alla sua cattura. Sono oltre 60 le segnalazioni arrivate alla Polizia di Stato dopo la diffusione sui social e su WhatsApp della foto del 43enne bengalese Shahadat Hossain, ritenuto il principale sospettato della strage avvenuta venerdì sera alla periferia di Roma. Nessuna delle indicazioni ricevute si è però rivelata decisiva e gli investigatori della Squadra Mobile continuano la caccia all'uomo, estendendo i controlli sul territorio.

Secondo gli inquirenti, il 43enne avrebbe ucciso a colpi di mannaia i coniugi bengalesi Kamal Uddin e Jahan Hosne Momotaj e la loro figlia Arowa, di appena 8 anni. Unico sopravvissuto il figlio maggiore della coppia, 20 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli. Intanto la Procura di Roma, che coordina le indagini con un fascicolo per omicidio e lesioni, conferirà l'incarico per eseguire le autopsie sui corpi delle tre vittime, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire il movente e rintracciare il ricercato.

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omicidio roma omicidio casalotti Shahadat Hossain casalotti strage strage casalotti
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