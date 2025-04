Omicidio Santo Romano, minore condannato a 18 anni e 8 mesi

Uccise a colpi di pistola giovane calciatore Santo Romano: 17enne condannato 18 anni e 8 mesi di reclusione. Poco fa, il giudice per l'udienza preliminare del tribunale per i Minorenni di Napoli ha emesso la sentenza nei confronti del minorenne che aveva confessato l'omicidio del 19enne avvenuto lo scorso novembre a San Sebastiano al Vesuvio. Santo Romano, 19enne portiere dell'Asd Micri, fu ucciso a colpi di pistola lo scorso novembre per una banale lite legata ad una scarpa sporcata. Il processo di primo grado, che vede come unico imputato un 17enne del quartiere Barra, si è celebrato con rito abbreviato e si è chiuso poco fa con la condanna del minore ad una pena leggermente più elevata rispetto alle richieste del pm.