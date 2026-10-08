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"Peggio di Garlasco", il figlio di Bossetti parla in tv: "Mio padre non ha ucciso Yara"

Nicolas Bossetti a 'Ore 14 di sera' su Rai2: "Non si è mai visto un caso con così tanti errori"

Massimo Bossetti - (Fotogramma)
Massimo Bossetti - (Fotogramma)
08 ottobre 2026 | 22.25
Lavinia Gerardis
LETTURA: 1 minuti

"Mai tanti errori giudiziari" come nell'inchiesta sull'omicidio di Yara Gambirasio. Sono le parole di Nicolas Bossetti, figlio di Massimo Bossetti, l'uomo condannato in via definitiva all'ergastolo per il delitto della 13enne di Brembate. "È molto peggio di una Garlasco 2 - afferma Nicolas Bossetti che parla in tv per la prima volta a 'Ore 14 di sera' su Rai2 - perché un caso così non è mai successo a mio parere in Italia, con così tanti errori giudiziari, senza mai la possibilità di difendersi, di dare la possibilità alla difesa di visionare e riprovare a vedere se il Dna combaci effettivamente con Ignoto 1 che attualmente è dentro il carcere: mio padre".

"Mio padre non è un assassino e ci posso mettere le mani sul fuoco", aggiunge. Nicolas, come sollecitato anche dal legale di Massimo Bossetti, l'avvocato Massimo Salvagni, chiede che venga rianalizzata la traccia del Dna sul giubbotto di Yara che ha inchiodato Bossetti, convinto che ci sia stato un errore. "Se avessimo la possibilità di poter analizzare quel santo Dna - afferma Nicolas Bossetti - sono sicuro che non uscirebbe lo stesso esito". E chiede per suo padre la stessa opportunità concessa in altri casi giudiziari "perché può anche essere vero che la legge è uguale per tutti ma sotto bisognerebbe aggiungere 'non tutti sono uguali per la legge', perché - afferma - a mio padre non sono stati concessi gli stessi diritti che hanno avuto altri condannati con le ripetizioni delle indagini e quant'altro. Gli è stato sempre buttato addosso un no secco e dimenticato lì".

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omicidio yara massimo bossetti
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