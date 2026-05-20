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Oncologa Berardi, 'vaccinazione e screening contro infezione Hpv'

Su prevenzione cancro collegato al Papillomavirus, ‘anche uomini sono considerati a rischio’

Rossana Berardi - Foto
Rossana Berardi - Foto
20 maggio 2026 | 17.48
Redazione Adnkronos
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"Oggi sappiamo che una parte dei tumori è collegata all'infezione da Papillomavirus. La sfida principale è quella di abbattere la mortalità legata a queste patologie e prevenire efficacemente la loro insorgenza. I dati confermano l'esistenza di strumenti preziosi in questo senso: la vaccinazione contro il Papillomavirus e la possibilità di effettuare uno screening per la diagnosi precoce delle lesioni precancerose o cancerose, attraverso il Pap-test o la ricerca del Dna dell'Hpv. Si tratta di strumenti importantissimi. La prevenzione primaria e quella secondaria consentono infatti di curare le persone o, ancora meglio, di evitare che si ammalino". Così Rossana Berardi, professoressa di Oncologia dell'università Politecnica delle Marche e direttrice Clinica Oncologica azienda ospedaliero-universitaria delle Marche (Aou Marche), partecipando oggi a Roma all'evento organizzato per presentare i dati dell'indagine condotta da Istituto Piepoli per Msd Italia, 'I tumori da Hpv: paure, atteggiamenti, comportamenti e strategie di prevenzione'.

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"E' necessario considerare che anche gli uomini rappresentano una categoria a rischio - avverte Berardi - Per lungo tempo si è creduto che il Papillomavirus fosse determinante per l'insorgenza di tumori solo nelle donne, in particolare per quelli del collo dell'utero. Oggi sappiamo, invece, che esistono diverse tipologie di neoplasie Hpv-correlate: oltre ai tumori del collo dell'utero, parliamo di quelli dei genitali maschili e femminili e del distretto testa-collo, in particolare dell'orofaringe. E' quindi fondamentale riconoscere che anche i ragazzi e gli uomini hanno la necessità di attuare una prevenzione efficace contro questo tipo di patologia, facendo ricorso alla vaccinazione fin dalla giovane età".

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Hpv Papillomavirus e Cancro Hpv correlato
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