Online il quarto episodio di 'Amazing', il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

"Tra Parigi e Il Cairo: come il clima cambia il verde di Roma" analizza la sfida di adattamento climatico e di come Roma Capitale e Ama stanno ridisegnando la cura del territorio. Ospiti l'assessora capitolina all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e il dirigente gestione rifiuti di Ama Marco Casonato.

È online il quarto episodio di "Amazing - idee e buone pratiche per una città sostenibile", il podcast realizzato da Ama e Adnkronos per una vita più green. Nel IV episodio della serie, "Tra Parigi e Il Cairo: come il clima cambia il verde di Roma" si analizzerà come il "diserbo" non sia più solo una questione di decoro, ma una vera sfida di adattamento climatico. Dalla pianificazione scientifica degli interventi al nuovo "Piano 100 città", si approfondirà come Ama e Roma Capitale stanno ridisegnando la cura del territorio.

Gli ospiti di questo quarto episodio sono Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, e Marco Casonato, dirigente gestione rifiuti di Ama Spa, che dialogheranno con Lorenzo Capezzuoli Ranchi, host del podcast.

"Amazing", un progetto Ama e Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e amaroma.it.