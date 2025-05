Due incidenti mortali sul lavoro, oggi, in provincia di Treviso e sull'A2, in provincia di Cosenza. A perdere la vita due operai, le vittime avevano 63 e 55 anni.

Cade da 7 metri, morto 63enne

Il primo incidente mortale sul lavoro si è verificato oggi alle 11 presso la ditta Work Metal di San Biagio di Callalta, Treviso. Un operaio è caduto da un’altezza di circa 7 metri durante i lavori di sistemazione del tetto dell'azienda. Sul posto i sanitari del Suem 118, i carabinieri e gli ispettori dello Spisal che stanno conducendo le indagini sul rispetto delle misure di sicurezza.

L’operaio deceduto è un 63enne macedone residente a Zenson di Piave, Treviso, che stava eseguendo i lavori per conto della ditta Eurolat di Monastier per la quale lavorava.

55enne muore in cantiere dell'A2

Un operaio di 55 anni è poi deceduto, sempre questa mattina, mentre era al lavoro in un cantiere dell'Anas sull'autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rogliano, al chilometro 266. Per cause in corso di accertamento, una lancia si è liberata durante un'operazione di idrodemolizione, causando all'uomo una ferita molto profonda, probabilmente fatale, al torace. L'operaio è deceduto poco dopo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118: per il cinquantacinquenne non c'è stato nulla da fare. Sul posto la Polizia stradale, che sta procedendo a effettuare i rilievi sul luogo dell’incidente al fine di accertare eventuali responsabilità.

Due operai feriti a Milano

Incidente sul lavoro questa mattina anche a Milano nel cantiere di una nuova scuola media in via Catone, nel quartiere Dergano. Due operai italiani di 40 e 31 anni sono caduti da un ponteggio, rimanendo bloccati all’altezza del primo piano. Lo fanno sapere i vigili del fuoco, intervenuti dopo pochi minuti con gli esperti del nucleo Saf ( speleo-alpino-fluviale ) e un’autoscala. Gli uomini del comando di via Messina hanno recuperato e stabilizzato insieme ai sanitari del 118 i due operai, trasportati subito dopo in codice giallo al Fatebenefratelli. Sul posto anche tecnici dell’Ats e Polizia locale.