circle x black
Cerca nel sito
 

Ordine dei medici di Roma chiede incontro con vertici del carcere di Rebibbia

Il presidente Magi: "L'obiettivo è prendere conoscenza diretta delle condizioni e delle problematiche dei detenuti"

Antonio Magi, presidente Omceo Roma - (Foto Adnkronos)
Antonio Magi, presidente Omceo Roma - (Foto Adnkronos)
25 maggio 2026 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (Omceo Roma) ha inoltrato una richiesta alla direzione della Casa circondariale di Rebibbia, e per conoscenza al direttore sanitario della Uoc Salute penitenziaria di Rebibbia Antonio Chiacchio, di poter effettuare una visita istituzionale alla struttura, al fine di valutare le condizioni dei detenuti esclusivamente sotto il profilo dell'assistenza sanitaria e della tutela del diritto alla salute, in ottemperanza ai principi etici e deontologici che guidano la professione medica.

CTA

"L'Ordine, in quanto organo sussidiario dello Stato posto a tutela della salute pubblica e dei singoli cittadini - afferma Antonio Magi, presidente Omceo Roma - con tale richiesta intende poter prendere conoscenza diretta delle condizioni e delle problematiche connesse alla salute dei tanti detenuti nell'importante struttura circondariale della Capitale, anche alla luce delle ricorrenti, e spesso drammatiche, notizie riportate dai media".

A tale proposito l'Ordine dei medici di Roma, in una nota, informa che "si rende disponibile a offrire il proprio supporto istituzionale e a confrontarsi con i vertici penitenziari e della Asl competente per individuare congiuntamente le maggiori criticità, dovute anche al notevole sovraffollamento, e la possibilità di garantire secondo Costituzione ai detenuti il diritto a prevenzione, diagnosi e cura delle varie patologie, pregresse o sopravvenute, che si riscontrano nella condizione di reclusione e nello stretto contatto interpersonale". Omceo Roma, conclude la ntoa, rimane "in attesa di riscontro" per concordare le più opportune modalità per lo svolgimento dell'incontro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ordine medici roma carcere rebibbia antonio magi
Vedi anche
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza