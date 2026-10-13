Ostellari: "Piano nazionale mirato a formazione e lavoro per reinserimento detenuti"

"Si tratta di stanziamenti dedicati alla formazione e al lavoro, sia all'interno dei nostri istituti sia all'esterno. Questo è un progetto nazionale sul quale abbiamo lavorato fin dal nostro insediamento, che permette di rendere effettivo e reale e concreto il reinserimento, in quanto abbiamo visto che il 98% di chi impara qualcosa all'interno di questo percorso, poi quando esce non delinque più". Così Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, all'evento 'Una Giustizia più inclusiva. Il nuovo modello italiano per l'esecuzione penale', organizzato a Palazzo Madama, a Roma, su iniziativa della senatrice e avvocata Erika Stefani, sottosegretario alla Giustizia.