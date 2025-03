I carabinieri hanno trovato il corpo dell'anziano in una stanza messa a soqquadro, riverso in una pozza di sangue e già in avanzato stato di decomposizione

Un uomo di 80 anni è stato trovato cadavere oggi pomeriggio nella sua casa di Limena (Padova). L’anziano era morto da alcuni giorni e da circa una settimana è scomparso anche l’uomo di circa 45 anni che viveva con lui, in cambio di un aiuto a tenere in ordine la casa. Quando i vigili del fuoco hanno sfondato la porta per far entrare i carabinieri, allertati dal cognato dell'80enne che non lo sentiva da tempo, i militari hanno trovato il corpo dell’anziano in una stanza messa a soqquadro, riverso in una pozza di sangue e già in avanzato stato di decomposizione. Per l'omicidio è intanto ricercato il 45enne che viveva con lui, essendo il primo della lista dei sospettati, e che è improvvisamente scomparso.