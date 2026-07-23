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Palermo, domani Mattarella a inaugurazione Castello Utveggio

Palermo, domani Mattarella a inaugurazione Castello Utveggio
23 luglio 2026 | 20.54
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

A Castello Utveggio a Palermo è tutto pronto per accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che domani pomeriggio alle 18 sarà in visita ufficiale in questo luogo iconico della città di Palermo. A riceverlo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Un momento inaugurale della nuova vita del complesso architettonico di stile neogotico siciliano o tardo-liberty, edificato tra il 1928 e il 1933 sul primo pizzo del promontorio di Monte Pellegrino. Riaperto al pubblico con le visite guidate lo scorso mese di dicembre dopo accurati lavori di rifunzionalizzazione finanziati dalla Presidenza della Regione Siciliana, Castello Utveggio si prepara a diventare un centro congressi internazionale, nel rispetto della vocazione euromediterranea che questo luogo ha sempre avuto.

«Siamo onorati - afferma il presidente Schifani – che il Capo dello Stato, palermitano, visiti questo bene monumentale riconsegnato al territorio dopo un triste periodo di abbandono e di scelte sbagliate. L'entusiasmo dimostrato da cittadini e turisti che in questi mesi hanno partecipato numerosissimi alle visite guidate conferma il fascino di questo simbolo del panorama urbano e il desiderio di riappropriarsi di una struttura con una enorme potenzialità culturale e turistica».

Il presidente Mattarella parteciperà a un incontro nella sala conferenze del piano terra, coordinato dalla giornalista Elvira Terranova. Il programma prevede gli interventi istituzionali della soprintendente dei Beni culturali di Palermo Selima Giuliano, che racconterà la storia di Castello Utveggio, e del governatore Renato Schifani, che annuncerà il progetto della Regione per il prossimo futuro di questo edificio. Il pomeriggio sarà arricchito da un momento musicale offerto dall'Orchestra sinfonica siciliana, diretta da Francesco Di Mauro. L'intera cerimonia potrà essere seguita in diretta Facebook sulla pagina della Regione Siciliana, a partire dalle 17,45.

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Castello Utveggio Palermo Presidente della Repubblica Regione Siciliana
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