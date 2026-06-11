circle x black
Cerca nel sito
 

Palermo, nuovo incendio a 'Sicily by car' di Dragotto: distrutte diverse auto

Nelle scorse settimane le fiamme avevano devastato l'autonoleggio di Carini, adesso in via San Lorenzo

Incendio a 'Sicily by car' di Dragotto - (vigili del fuoco)
Incendio a 'Sicily by car' di Dragotto - (vigili del fuoco)
11 giugno 2026 | 08.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo incendio presso l'autonoleggio 'Sicily by car' di Tommaso Dragotto. Questa volta le fiamme hanno colpito il parcheggio all'aperto dell'autonoleggio. Le vetture coinvolte sono state 11, 9 auto e 2 furgoni. Le cause sono in fase di accertamento. Ma non si esclude che si sia trattato di un incendio doloso come già nelle scorse settimane presso l'altra sede di Carini di proorietà dell'imprenditore palermitano Tommaso Dragotto.

CTA

In quel caso le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso gli incendiari. Si tratterebbe, come si apprende, di tre persone che hanno scavalcato la recinzione e hanno cosparso di benzina i cofani di alcune auto. Il 21 marzo erano stati esplosi diversi colpi di kalashnikov all'interno del deposito di via San Lorenzo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendio autonoleggio Dragotto Sicily by car palermo Sicily by car incendio Sicily by car
Vedi anche
Achille Lauro e Venditti, all'Olimpico il duetto è un passaggio di consegne
Pazza idea di coabitazione in Generali: vi spiego il patto della cacio e pepe tra Orcel e Messina
Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran: "Colpiremo duro" - Video
Commissione Covid, scontro alla Camera FdI-M5s: la seduta viene sospesa
News to go
Meloni a Confcommercio: "Obiettivo ridurre carico fiscale su ceto medio"
Anna Valle: "La bellezza? Al cinema è stata deterrente per alcuni ruoli" - Video
Al via Taormina Film Festival 72 con il cast di 'House of the Dragon 3' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Latte crudo e focolaio di infezioni, l'allarme in Usa
Meloni: "L'Italia non è la repubblica delle banane, regole si rispettano" - Video
News to go
Sciopero treni 11 giugno, sindacati di base confermano lo stop
Missione Artemis III, Parmitano: "Un sogno che si avvera" - Video
Vendée Arctique, lo skipper Beccaria si tuffa per liberare la barca da una rete - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza