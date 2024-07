Il Palio di Siena, rinviato ieri 2 luglio per la pioggia, non si corre nemmeno oggi: la corsa, che avrebbe dovuto essere trasmessa in diretta tv da La7 alle 19, è stata posticipata per il secondo giorno consecutivo a causa del maltempo.

La Carriera doveva partire alle ore 19 di questa sera in piazza del Campo ma a causa delle avverse condizioni meteo il sindaco Nicoletta Fabio ha deciso il rinvio. Pertanto è stata esposta la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico che segnala, in base al regolamento, l'annullamento della corsa.

Contrade, fantini e cavalli: cosa c'è da sapere

Giraffa, Nicchio, Onda, Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta e Oca sono le contrade al via del Palio dedicato alla Madonna di Provenzano.

Sei dei dieci cavalli sono al loro debutto sulla pista in tufo e nessuno dei quadrupedi ha mai vinto il Palio.

La contrada di Valdimontone correrà con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, la Pantera con Enrico Bruschelli detto Bellocchio, il Bruco con Mattia Chiavassa detto Tambani, il Leocorno con Sebastiano Murtas detto Grandine, la Lupa con Andrea Coghe detto Tempesta, la Civetta co Federico Guglielmi detto Tamuré, l'Oca con Giovanni Atzeni detto Tittia, la Giraffa con Gabriele Puligheddu detto Granito, il Nicchio con Elias Mannucci detto Turbine, l'Onda con Carlo Sanna detto Brigante.