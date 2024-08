Pamela Mastropietro, la mamma chiede incontro a Oseghale, l'avvocato "Lui non si rifiuterebbe"

A oltre sei anni dall'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio 2018, non è escluso che la mamma Alessandra Verni possa avere un faccia a faccia con Innocent Oseghale, condannato all'ergastolo per il delitto. E' stata lei stessa a chiedere pubblicamente, qualche giorno fa, di incontrarlo in carcere e, secondo l'avvocato Umberto Gramenzi, legale di Oseghale insieme al collega Simone Matraxia, da parte del suo assistito non ci sarebbe nessuna chiusura: "Ho avuto un colloquio con lui dieci giorni fa - riferisce all'Adnkronos Gramenzi che quindi non ha ancora avuto modo di discutere con Oseghale nel merito della missiva della mamma di Pamela - Ma io credo che a priori non rifiuterebbe un incontro".

"Ne avevamo accennato altre volte a una questione del genere, che si sarebbe prima o poi verificata e lui non si è mai posto in una condizione di chiusura nei confronti dei familiari della ragazza", sottolinea Gramenzi. L'avvocato premette tuttavia che, come ha fatto anche nell'ultimo colloquio, Oseghale continua a proclamarsi innocente rispetto alla morte della 18enne: "La sua versione è sempre quella: non ha ucciso Pamela Mastropietro e Pamela sarebbe morta dopo essere caduta a terra per essersi sentita male per un'overdose. Premesso che non ha cambiato una virgola nella sua versione secondo me, se le autorità competenti autorizzassero questo incontro, lui non si rifiuterebbe".

La mamma di Pamela, in un post su Fb, aveva spiegato il perché della sua richiesta: "Voglio guardarti negli occhi e chiederti la verità - aveva scritto Alessandra Verni - Voglio provare a cercare di capire perché e come sei arrivato a compiere un atto così terribile! Se fosse successo a tua figlia cosa avresti fatto? Spero che da questo incontro possa emergere un barlume di umanità e di verità che possa portare ad una profonda riflessione. Sono consapevole che questo percorso è difficile e doloroso ma credo fermamente in questo incontro. Non cerco vendetta ma verità, giustizia e pace".