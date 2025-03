Poco più di sette anni fa l'omicidio della 18enne romana violentata, uccisa e fatta a pezzi a Macerata nel 2018. Il 35enne nigeriano è stato condannato in via definitiva all'ergastolo

A poco più di sette anni dall'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana violentata, uccisa e fatta a pezzi a Macerata nel 2018 dopo essersi allontanata da una comunità di Corridonia, la mamma della ragazza, Alessandra Verni, ha incontrato in carcere Innocent Oseghale, condannato in via definitiva all'ergastolo. A riferirlo all'Adnkronos è la stessa Alessandra Verni. "Volevo dare a Oseghale una chance per pentirsi e dire la verità" ha detto la madre della ragazzina uccisa, aggiungendo che "oggi lei e Dio mi sono stati vicini, ho parlato con il cuore". "Sono andata da Oseghale, vestita come mia figlia quel giorno, e la maglietta con la foto dei resti" rivela la madre, ricordando l'importanza che "Oseghale parli e denunci" perché, dice, "può dare giustizia a mia figlia".

Era stata proprio la mamma di Pamela, nei mesi scorsi, a chiedere di vedere l'uomo, per il quale la condanna è stata confermata a gennaio scorso dopo un secondo ricorso, straordinario, in Cassazione.