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Muore a 89 anni e lascia 2 milioni alla pediatria del Sant'Orsola: il gesto di Paola commuove Bologna

Il policlinico ha intitolato una targa a Paola Mengoli che, alla sua dipartita, ha destinato un'ingente donazione per la cura delle malattie infantili

Ospedale Sant'Orsola e la targa in onore di Paola Mengoli
Ospedale Sant'Orsola e la targa in onore di Paola Mengoli
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16 novembre 2026 | 17.28
Redazione Adnkronos
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Due milioni di euro con esplicita richiesta testamentaria affinché siano donati al reparto di pediatria. Questo il lascito che Paola Mengoli ha voluto destinare al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, che ora li userà per completare la riqualificazione del Polo Materno Infantile, concentrandosi sul blocco operatorio e un’area di terapia intensiva esclusivamente dedicata ai più piccoli. "Paola era una donna curiosa, colta, profondamente legata alla sua città e alla sua comunità. Amava Bologna, la sua storia e la sua vita culturale, tanto da dedicare parte del proprio tempo anche al volontariato in diverse associazioni culturali - ha detto oggi il curatore testamentario e amico personale, Luigi Durini Merli, alla cerimonia di affissione della targa commemorativa dedicata alla signora, scomparsa nel 2023 all'età di 89 anni.

"Aveva un grande affetto per i bambini - ha spiegato l'uomo - e, per diverse vicissitudini, non ha avuto la possibilità di diventare mamma, ma ha sempre coltivato un sentimento speciale nei loro confronti. Da qui, è nata la scelta di destinare una parte così importante del suo patrimonio al Policlinico: desiderava che, attraverso questo gesto, il suo nome e il suo ricordo potessero rimanere legati nel tempo a tanti bambini, contribuendo alla loro cura e al loro futuro".

Nel corso del 2025, il policlinico Sant'Orsola, quinto ospedale italiano e 76esimo al mondo nella classifica World’s Best Hospitals 2026 di Newsweek, ha ricevuto circa 5,5 milioni di euro in donazioni. Il gesto della signora Mengoli, di cui si è appreso solo poche ore fa, ha portato la direttrice amministrativa della struttura, Federica Banorri, a "esprimere la nostra più profonda gratitudine per questa straordinaria generosità e sensibilità. Un lascito così importante - ha precisato Banorri - rappresenta non soltanto un sostegno concreto alle attività del Policlinico, ma anche un segno di fiducia nei confronti della nostra missione di cura e assistenza".

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