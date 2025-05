Paolo Crisafi Cavaliere di Gran Croce a 'Nazione Sicura by Remind': "Una Nazione Sicura sa difendere le proprie libertà, i propri valori e i propri sogni"

Nazione Sicura by Remind nasce dalla consapevolezza che la sicurezza non è soltanto un diritto, ma un dovere verso la nostra Patria. È il fondamento su cui si regge la libertà dei cittadini, la stabilità delle istituzioni e la prosperità del sistema Italia. Promuovere la sicurezza significa difendere l’Italia, la sua storia, la sua identità e il futuro delle nuove generazioni. In un tempo segnato da nuove minacce e profonde trasformazioni, la sicurezza e’ al centro dell’agenda nazionale, come presidio della democrazia e collante dell’unità nazionale."

“La sicurezza è un dovere della Repubblica, ma è anche una missione condivisa tra istituzioni, imprese, professionisti e cittadini” - ha proseguito il Cavaliere di Gran Croce Paolo Crisafi - “È la condizione che permette alla Nazione di restare unita, di crescere, di guardare al presente e al futuro con fiducia. Solo un’Italia coesa, capace di unire in un fronte comune le migliori competenze ed esperienze del pubblico e del privato, potrà continuare ad affrontare le sfide del nostro tempo e assicurare stabilità, lavoro e dignità ai giovani.

Chi ama l’Italia deve proteggere le famiglie, le imprese e la casa comune con amore e ponendo in essere misure e azioni con una visione di sistema. Remind continuerà a essere al servizio di questo obiettivo, promuovendo una cultura della sicurezza che non divide, ma unisce. Perché una Nazione sicura è una Nazione che sa difendere le proprie libertà, i propri valori e i propri sogni”.