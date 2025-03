Papa Francesco in lento, ma costante recupero. Oggi, sabato 15 marzo, l'ultimo aggiornamento del Vaticano che ribadisce come le sue dimissioni non avverranno a breve perché "deve ancora sottoporsi alla terapia medica ospedaliera". "Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili, confermando i progressi evidenziati nell'ultima settimana" sottolineano dalla Santa Sede. Il Pontefice sta continuando "l'ossigenoterapia ad alti flussi" e "riducendo progressivamente la necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne" perché "la ventilazione meccanica mette più a riposo i polmoni, mentre l'ossigenazione ad alti flussi lascia che i polmoni lavorino". Il Santo Padre necessita, però, ancora "di fisioterapia motoria e respiratoria" che "fanno registrare ulteriori, graduali miglioramenti".

Il prossimo bollettino, informano dal Vaticano, arriverà tra martedì e mercoledì. Come nelle ultime cinque domeniche anche domani non leggerà l'Angelus.