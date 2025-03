Questa sera non ci sarà un nuovo bollettino medico ma la Sala stampa del Vaticano aggiornerà sulla giornata del Pontefice che oggi fa dodici anni di pontificato

“La notte è trascorsa tranquilla”. E’ l’aggiornamento del mattino fornito dal Vaticano su Papa Francesco, ricoverato al Gemelli dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Questa sera non ci sarà un nuovo bollettino medico ma la Sala stampa del Vaticano aggiornerà sulla giornata del Pontefice che oggi fa dodici anni di pontificato e viene ricordato in tutto il mondo con messe e preghiere. Anche il Gemelli ricorda l’anniversario con una messa di ringraziamento alle 13.

Il bollettino medico di ieri sera spiegava che “le condizioni cliniche del Santo Padre, nella complessità del quadro generale, sono rimaste stazionarie. La radiografia del torace eseguita ieri ha confermato radiologicamente i miglioramenti registrati nei giorni precedenti”. Il bollettino spiegava inoltre che il Papa “continua ad effettuare l'ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e la ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno”.