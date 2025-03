Papa Francesco sta migliorando, in particolare nell'uso della parola. "E' di umore buono" oggi, venerdì 28 marzo, fanno sapere dalla sala stampa della Santa Sede, spiegando che le sue condizioni sono "stazionarie" e che "i nuovi esami del sangue, fatti mercoledì, mostrano un esito nella norma". Bergoglio sta vivendo la convalescenza protetta a Santa Marta da domenica scorsa quando è stato dimesso dal Gemelli, dopo 38 giorni di ricovero. Il prossimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute è previsto per martedì prossimo. Il Pontefice, aggiungono dal Vaticano, è stato "informato" del sisma in Asia e "prega per le vittime". Domenica l'Angelus sarà "in forma scritta".

Il Pontefice ha diminuito l'utilizzo dell'ossigeno ad alti flussi, che resta per parte della notte, mentre di giorno riceve l'ossigenazione ordinaria tramite naselli. Al secondo piano di Casa Santa Marta ogni mattina concelebra messa nella cappellina, quindi, alterna il riposo a un po' di lavoro. Non riceve visite, con lui c'è solo il personale sanitario e i suoi segretari.

Stamani, spiega sempre la Sala stampa del Vaticano, Bergoglio ha seguito a distanza la predica di Quaresima di padre Roberto Pasolini nell'Aula Paolo VI.