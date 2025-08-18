circle x black
Gaza, fonti palestinesi: "Hamas accetta nuova proposta su cessate fuoco"

Tregua di 60 giorni e liberazione degli ostaggi in due fasi

Distruzione a Gaza (Afp)
Distruzione a Gaza (Afp)
18 agosto 2025 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Hamas ha accettato oggi, lunedì 18 agosto, una nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza, stando a una fonte del gruppo palestinese. "Hamas ha consegnato la sua risposta ai mediatori, confermando che Hamas e le fazioni hanno accettato la nuova proposta di cessate il fuoco senza chiedere alcuna modifica", ha riferito la fonte all'Afp, chiedendo l'anonimato.

In precedenza, un funzionario palestinese aveva dichiarato che i mediatori avevano proposto una tregua iniziale di 60 giorni e la liberazione degli ostaggi in due fasi. Secondo quanto riferito dal canale qatariota Al Arabi, l'accordo sarebbe una versione rivista dell'ultima risposta di Hamas nel ciclo di negoziati. Si trattava di un accordo-quadro per un cessate il fuoco di 60 giorni. Stando al canale saudita Al Arabiya, la proposta rappresenta un compromesso tra un cessate il fuoco totale, inteso come la fine del conflitto armato tra Hamas e Israele, e una tregua temporanea; la soluzione include la liberazione degli ostaggi e un ritiro graduale dell'esercito israeliano, le Forze di difesa israeliane, dalla Striscia di Gaza.

