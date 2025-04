Sono 2.883.654 le reaction totali raccolte nelle ultime 12 ore dai post pubblici su Instagram e Facebook con la parola chiave 'Funeral', 'Papa' e 'Pope'. E' quanto emerge dall'instant mood Arcadia sul "Funerale di Papa Francesco: i numeri della rete". Le tre parole chiave 'Papa', 'Pope' e 'Funeral' hanno incassato solo oggi nelle conversazioni in rete oltre 6.8 milioni di interazioni totali tra commenti, reactions e condivisioni.

Quali le emoji più usate

Tra le 25 emoji più utilizzate dagli utenti online per commentare le tre parole chiave 'Papa', 'Pope' e 'Funeral' ci sono, come si sottolinea nell'Instant mood, le mani congiunte in preghiera e le bandiere dello Stato Pontificio, dell'Argentina e degli Stati Uniti.

Nella ripartizione di genere, c’è una sostanziale parità tra utenti uomini e donne, i primi rappresentano percentualmente il 57,3%, invece, le seconde sono il 42,7%. Nella ripartizione anagrafica sono gli utenti dai 25 ai 34 anni, il 47%, a rappresentare la classe demografica che ha partecipato maggiormente alle conversazioni digitali.

Su X il post con più interazioni in assoluto è quello pubblicato dall'account X del presidente ucraino Zelensky con la foto dell'incontro con il presidente americano Donald Trump , che, alle ore 15, ne aveva totalizzate 547.789. Un primato confermato anche su Instagram - dove sempre alle 15 ne aveva contate 1.689.547 - e su Facebook dove alla stessa ora se ne contavano 678.145.

Il film sul Conclave

Intanto, riporta l'instant mood Arcadia, il thriller politico Conclave ha registrato un'impennata di popolarità dopo la morte di Papa Francesco. Secondo la società di analisi streaming Luminate data, il tempo di visione giornaliero del film è aumentato del 283% il 21 aprile.