Piccoli miglioramenti per le condizioni di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio all'ospedale Gemelli di Roma. "Sta facendo la fisioterapia motoria e respiratoria" fanno sapere dal Vaticano, in cui aggiungono che le "condizioni sono stabili". "Per l'Angelus al momento si prevede la forma solo scritta per la sesta domenica" di seguito.