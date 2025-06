Il Papa trascorrerà un periodo di riposo a Castel Gandolfo, dal 6 al 20 luglio. Sarà quindi ripristinata la tradizione per il Pontefice di trascorrere del tempo, durante l'estate, nella cittadina laziale. Nei suoi dodici anni di pontificato, infatti, papa Francesco non ha mai voluto utilizzare la residenza estiva, non andando mai in vacanza e decidendo di adibirla a museo.

Il Vaticano informa che Leone XIV si trasferirà per un periodo di riposo nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo nel pomeriggio di domenica 6 luglio. Domenica 13 luglio, alle 10 nella Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo, il Pontefice celebrerà la messa. Alle ore 12 reciterà la preghiera dell'Angelus in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Apostolico. Domenica 20 luglio, alle ore 9,30 il Santo Padre celebrerà la messa nella Cattedrale di Albano e alle 12 reciterà l’Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Poi, nel pomeriggio, tornerà in Vaticano.

Il Papa farà poi ritorno a Castel Gandolfo a Ferragosto. In particolare, informa il Vaticano, il Pontefice venerdì 15 agosto alle 10 celebrerà la messa nella Parrocchia Pontificia di Castel Gandolfo e alle 12 seguirà l'Angelus in Piazza della Libertà. Domenica 17 agosto alle 12, l’Angelus sarà in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Nel pomeriggio il Pontefice farà poi rientro in Vaticano.