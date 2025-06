Papa Leone XIV rinnova l'appello alla pace oggi, giovedì 19 giugno, in un'intervista, rilasciata al Tg1, in un'intervista in esclusiva sulla rete Rai. "Giorno e notte cerco di seguire ciò che sta succedendo in tante parti del mondo. Si parla soprattutto del Medio Oriente oggi, ma non è soltanto lì" dice. "Vorrei rinnovare questo appello per la pace, a cercare a tutti i costi di evitare l'uso delle armi. Ci mettiamo insieme per cercare una soluzione. Ci sono tanti innocenti che stanno morendo. Bisogna promuovere la pace".

Il cambiamento climatico

La visita di Papa Leone XIV al centro della Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria, ha detto il Pontefice, "è stata una bella opportunità per uscire un po’ dalla Città: oggi è festa in Vaticano, per la solennità del Corpus Domini. Solennità che poi domenica celebreremo a San Giovanni in Laterano, a Santa Maria Maggiore con la processione; e abbiamo approfittato per venire qui. Io non conoscevo questo centro, le antenne di Radio Vaticana, c’è una presenza già dai tempi di Papa Pio XII e poi con, Papa Francesco, il Vaticano ha cominciato un progetto che, se tutto va bene, sarà veramente un contributo ecologicamente parlando e anche per il bene di tutta la zona dell’Italia e del Vaticano per la questione di un progetto fotovoltaico".

La trasformazione del Vaticano nel primo Stato totalmente green al mondo "è di certo nel progetto: bisogna finire l'accordo con lo Stato italiano, però è veramente una bellissima opportunità. E penso che questo impegno, da parte della Chiesa offra al mondo un esempio che è molto importante. Tutti conosciamo gli effetti del cambiamento climatico - aggiunge Leone - e bisogna veramente aver cura di tutto il mondo, di tutto il creato. Come Papa Francesco ci ha insegnato con tanta chiarezza".

Quando era missionario "in America Latina, tante volte anche in montagna, dove non c’erano altre possibilità, di notte Radio Vaticana arrivava sempre, portavo una piccola radiolina. Ma anche nei viaggi successivi, quando ero generale degli agostiniani, in Africa e in diversi paesi, di notte trovavo sempre le notizie, una bella parola grazie a questo servizio tanto importante di Radio Vaticana".