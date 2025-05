Il Papa stamani ha ricevuto in udienza per la prima volta gli officiali della Curia romana e i dipendenti di Santa Sede, Governatorato e Vicariato di Roma, in Aula Paolo VI. Leone XIV ha ripristinato la gratifica che veniva erogata ai lavoratori vaticani per l’elezione del nuovo pontefice: una somma di 500 euro.

“Questo nostro primo incontro non è certo il momento per fare discorsi programmatici - ha detto Papa Prevost - ma piuttosto è per me l’occasione di dirvi grazie per il servizio che svolgete, e che io, per così dire, 'eredito' dai miei Predecessori. Sì, come sapete, io sono arrivato solo due anni fa, quando l’amato Papa Francesco mi ha nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi. Allora ho lasciato la Diocesi di Chiclayo, in Perù, e sono venuto a lavorare qui”. “Che cambiamento! E adesso poi… Cosa posso dire? Solo quello che Simon Pietro disse a Gesù sul lago di Tiberiade: 'Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene'. I Papi passano - ha osservato - la Curia rimane. Questo vale in ogni Chiesa particolare, per le Curie vescovili. E vale anche per la Curia del Vescovo di Roma”.

"Se dobbiamo tutti cooperare alla grande causa dell’unità e dell’amore, cerchiamo di farlo prima di tutto con il nostro comportamento nelle situazioni di ogni giorno, a partire anche dall’ambiente lavorativo”, ha ammonito il Papa. “Ognuno può essere costruttore di unità con gli atteggiamenti verso i colleghi, superando le inevitabili incomprensioni con pazienza e umiltà, mettendosi nei panni degli altri, evitando i pregiudizi, e anche con una buona dose di umorismo, come ci ha insegnato Papa Francesco”, ha osservato Leone XIV tra gli applausi.

Il Papa ha invitato i dipendenti del Vaticano a portare avanti la dimensione missionaria: “Altro aspetto che desidero richiamare, complementare a quello della memoria, è la dimensione missionaria della Curia e di ogni istituzione legata al ministero petrino. Su questo ha insistito molto Papa Francesco, che, coerentemente con il progetto enunciato nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, ha riformato la Curia Romana nella prospettiva dell’evangelizzazione, con la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium. E questo l’ha fatto ponendosi nella scia dei Predecessori, specialmente di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II".

Papa Prevost, dopo il discorso agli officiali di Curia e ai dipendenti incontrati per la prima volta dall’elezione, in Aula Paolo VI si è intrattenuto con i suoi lavoratori e le famiglie salutandoli e benedicendoli.