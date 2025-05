Per Meta Ai non esiste un Papa Leone XIV. Interrogando su Whatsapp l'assistente virtuale Meta Ai la risposta alla richiesta "Leone XIV" è disarmante: "Mi sembra ci sia un piccolo errore! Non esiste un Papa Leone XIV attualmente regnante o recentemente eletto. L'ultimo Papa Leone è stato Papa Leone XIII, che ha regnato dal 1878 al 1903. Forse ti riferisci a Papa Francesco, l'attuale Papa della Chiesa Cattolica? Oppure stai parlando di un personaggio storico o di fantasia?".

La situazione non migliora se si digita "Papa Leone XIV": "Non esiste un Papa Leone XIV nella storia della Chiesa Cattolica. L'ultimo Papa Leone è stato Papa Leone XIII, che ha regnato dal 1878 al 1903. Potresti riferirti a un personaggio di fantasia o a un errore?".

Va meglio se si digita su Meta Ai la frase "udienze ufficiali Leone XIV". Qui la risposta arriva ed è abbastanza puntuale: "Papa Leone XIV ha già iniziato il suo ministero con diverse cerimonie e incontri ufficiali. Ecco alcune delle udienze e eventi ufficiali programmati:

- Messa di inizio pontificato: domenica 18 maggio nella Basilica di San Pietro, che ufficializza l'avvio del suo servizio come guida della Chiesa Cattolica.

- Presa di possesso della Basilica di San Paolo fuori le mura: martedì 20 maggio.

- Prima udienza generale aperta ai fedeli: mercoledì 21 maggio, momento di comunicazione diretta con il pubblico.

- Incontro con la Curia Romana e i dipendenti vaticani: sabato 24 maggio, per definire il rapporto tra il pontefice e i suoi collaboratori più stretti.

- Celebrazione del Regina Caeli e presa di possesso di altre due basiliche papali: domenica 25 maggio, presso San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore.

Questi eventi sono stati confermati e saranno comunicati nelle sedi ufficiali del Vaticano. La presenza di Papa Leone XIV a questi appuntamenti è stata confermata, rassicurando i fedeli che desiderano partecipare direttamente ai momenti pubblici".