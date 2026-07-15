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'Parola alla medicina', società scientifiche Fism raccontano priorità, sfide e futuro

Sul progetto realizzato con Adnkronos, il presidente Gesualdo: "Promuovere una cultura della salute fondata su evidenze, responsabilità e innovazione"

'Parola alla medicina', società scientifiche Fism raccontano priorità, sfide e futuro
15 luglio 2026 | 16.19
Maddalena Guiotto
LETTURA: 2 minuti

Prende il via 'Parola alla medicina', il nuovo progetto editoriale realizzato da Adnkronos in collaborazione con Fism - Federazione delle società medico-scientifiche italiane, per raccontare attraverso la voce delle società scientifiche le priorità della salute pubblica e le trasformazioni del Servizio sanitario nazionale. "'Parola alla medicina' nasce per rendere più accessibile il contributo della comunità medico-scientifica italiana al dibattito pubblico sulla salute - dichiara Loreto Gesualdo, presidente Fism - Le società scientifiche esprimono competenze, ricerca ed esperienza clinica: un patrimonio fondamentale per leggere le trasformazioni della sanità e promuovere una cultura della salute fondata su evidenze, responsabilità e innovazione".

A questo obiettivo si affianca il ruolo dell'informazione, chiamata a tradurre la complessità scientifica in contenuti chiari, accessibili e verificati, capaci di orientare cittadini, decisori e professionisti. "L'informazione scientifica e sanitaria richiede rigore, chiarezza e capacità di rendere comprensibili temi complessi - afferma Davide Desario, direttore responsabile dell'agenzia Adnkronos - Con 'Parola alla medicina', Adnkronos mette a disposizione un progetto editoriale per offrire contenuti affidabili e verificati su un tema centrale per la vita delle persone e per il futuro del Paese".

La piattaforma - informa una nota - raccoglie oltre 60 video-interviste offrendo una lettura ampia e qualificata delle principali sfide della sanità contemporanea: prevenzione, diagnosi precoce, cronicità, innovazione terapeutica e diagnostica, salute mentale, medicina del territorio, emergenza-urgenza, salute della donna, medicina di laboratorio, ricerca, sicurezza delle cure e sostenibilità del sistema sanitario. Le testimonianze restituiscono una visione comune orientata alla costruzione di modelli di cura sempre più integrati, multidisciplinari e centrati sulla persona, capaci di rafforzare il dialogo tra comunità scientifica, cittadini e istituzioni e di contribuire all'evoluzione delle politiche sanitarie del Paese. Nei prossimi mesi sono previste nuove sessioni di registrazione per ampliare il numero delle realtà coinvolte e arricchire ulteriormente i contenuti della piattaforma. Le video-interviste e informazioni sul progetto sono su adnkronos.com/parola-alla-medicina/.

Riproduzione riservata
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Tag
Parola alla Medicina Salute pubblica Servizio sanitario nazionale Ricerca clinica Innovazione terapeutica Emergenza urgenza Sostenibilità del sistema sanitario
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