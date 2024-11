Troppo stress? Oggi arriva un nuovo aiuto: la pasta modellabile pensata per gli adulti. Si tratta di un prodotto di Fila (Fabbrica italiana lapis ed affini), l'azienda del Didò, celebre pasta per giocare nata nel 1984, che oggi per la prima volta si rivolge agli adulti.

Didò, in una veste rinnovata e in limited edition, diventa una pasta modellabile antistress pensata per i 'grandi', in particolare gli adulti della Gen Z e i Millennial, che sono appunto nati e cresciuti con questo gioco. Un'occasione quindi per tornare ai momenti d’infanzia e ritrovare il proprio naturale stato di serenità. Plasmare materiali soffici è infatti una delle attività manuali note per ridurre lo stress, migliorare la concentrazione e favorire il rilassamento.

Come ridurre lo stress modellando la pasta

La pasta modellabile antistress by Didò è una soluzione semplice e divertente per prendersi una breve pausa in un mondo dai ritmi sempre più frenetici: schiacciare, manipolare e modellare la sua consistenza morbida e profumata aiuta a liberare la mente.

La linea si declina in cinque colori, ognuno legato a un mood che promuove il benessere e a una forma evocativa da modellare: verde 'take care', come il conforto di un prato soffice dove camminare a piedi nudi, rosa 'joyful', come la gioia di un morso dolce e succoso che ravviva il sorriso, giallo 'happiness', come la felicità di un pomeriggio trascorso sotto il sole caldo, arancione 'myself', come l'armonia serena tra luce e fiamma, e azzurro 'relaxing', come un momento di pace che sfiora il settimo cielo.

In ogni scatolina è presente un barattolo di Pasta Modellabile Antistress by Didò di colore diverso, da portare sempre con sé, per un "pronto intervento” in situazioni di stress, mentre si studia, si lavora o il calendario ricorda l’avvicinarsi di una scadenza. In più, ogni pack contiene uno sticker con l’etimologia e una simpatica frase motivazionale ad hoc per ogni mood. Con la pasta modellabile antistress by Didò, il gioco torna nelle mani degli adulti, trasformando ogni istante in un'opportunità per rilassarsi e ritrovare il sorriso. Una scelta di qualità Made in Italy, un semplice gadget per chi cerca una piccola fuga dalla routine quotidiana.