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Perde controllo durante discesa lungo il Monviso, morto sciatore nel cuneese

L'incidente è avvenuto nei pressi del bivacco Andreotti

Elisoccorso - (Fotogramma/Ipa)
Elisoccorso - (Fotogramma/Ipa)
04 aprile 2026 | 20.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno sciatore è morto oggi ai piedi della parete sud del Monviso, nelle montagne nella zona di Pontechianale, in provincia di Cuneo: l'incidente è avvenuto nei pressi del bivacco Andreotti, quando l'uomo ha perso il controllo degli sci ed è deceduto.

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L'allarme è stato dato intorno alle 16 del pomeriggio da due scialpinisti che, a circa 3.700 metri di altitudine, hanno trovato gli sci appartenenti a un uomo incontrato precedentemente in cima e che aveva iniziato la discesa prima di loro. Sul posto i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese e l'elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che hanno individuato il corpo dello sciatore, sul fondo di un canale, e lo hanno recuperato.

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monviso sciatore morto montagna incidente cuneo news cronaca news
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