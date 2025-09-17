circle x black
Cerca nel sito
 

Settembre, giardinieri al lavoro: ecco 6 piante perenni al top

I consigli per progettare il giardino da vivere e ammirare in primavera

Un giardiniere
Un giardiniere
17 settembre 2025 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Settembre, con la svolta meteo imminente dopo il caldo estivo, è il momento opportuno per progettare il giardino 'del futuro' e puntare sulle piante perenni che, dopo l'inverno, garantiranno risultati in primavera. Il calo delle temperature e l'aumento delle precipitazioni consentirà a giardinieri - e non - di iniziare a lavorare in vista della fioritura che si manifesterà in pieno alla fine dell'inverno. Per chi vuole progettare sin da ora il proprio giardino, arrivano i consigli di Country Living, con una lista di 6 piante 'perenni' su cui puntare.

La formazione vincente secondo Mike Carthew - uno dei nomi più noti nel settore in Gran Bretagna - comprende ellebori, primule, pulmonaria, gerani, epimedium e erysimium.

Elleboro

L'elleboro è una pianta appartenente alla famiglia delle Ranunculaceae, capace di fiorire anche in inverno - per questo viene anche denominata rosa di Natale - o inizio primavera. Le foglie spesso sono sempreverdi. I fiori a forma di coppa variano dal bianco al rosa, viola, verde o nero, a seconda della specie.

Primule

Le primule devono il loro nome al fatto che, in primavera, sono tra le prime piante a fiorire. I fiori a cinque petali sono, spesso a forma di stella o campana, in colori come giallo, rosa, rosso, viola, bianco o blu.

Polmonaria

La polmonaria è una pianta erbaceache abbina fogliame decorativo, spesso con colori e venature bianche o argento, e fiori a campana che si manifestano in tutto il loro splendore in primavera, con colori dal blu al viola.

Gerani

I gerani sono probabilmente tra le piante perenni più comuni, fanno bella mostra su tutti i balconi e di fatto vengono coltivati come piante annuali con le foglie tondeggianti e i fiori di colori vivaci: dal rosso al rosa, dal bianco bianco al viola.

Epimedium

L'epimedium, il 'fiori degli elfi', nei giardini spicca per il fogliame decorativo e i fiori dall'aspetto delicato, simili a stelle o campane per forma. I colori variano da giallo a rosa, da viola a bianco.

Erysimum

L'Erysimum, una pianta perenne cespugliosa e sempreverde, arriva alla 'maturità' nel giro di 2-3 anni raggiungendo l'altezza massima di 70-80 centimetri. L'effetto cromatico è notevole, grazie al contrasto tra i fiori color malva e le foglie verde.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
piante perenni piante settembre giardino
Vedi anche
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza