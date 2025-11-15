circle x black
Atp Finals, Sinner-De Minaur in semifinale - Il match in diretta

L'azzurro affronta l'australiano per tornare in semifinale a Torino

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
15 novembre 2025 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo per le semifinali delle Atp Finals. Oggi, sabato 15 novembre, il fuoriclasse azzurro è impegnato nel penultimo atto del Torneo dei maestri contro l'australiano Alex De Minaur, riuscito a qualificarsi in extremis nel girone che ha visto l'eliminazione di Lorenzo Musetti. Si comincia non prima delle 14:30.

Dove vedere Sinner-De Minaur? Il match è visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv

Il vincitore del match affronterà domani alle 18 il vincitore di Alcaraz-Auger Aliassime, in programma oggi non prima delle 20:30.

Jannik Sinner Diretta Sinner De Minaur Sinner oggi Sinner De Minaur live Atp Finals
