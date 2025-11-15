Jannik Sinner torna in campo per le semifinali delle Atp Finals . Oggi, sabato 15 novembre , il fuoriclasse azzurro è impegnato nel penultimo atto del Torneo dei maestri contro l'australiano Alex De Minaur , riuscito a qualificarsi in extremis nel girone che ha visto l'eliminazione di Lorenzo Musetti. Si comincia non prima delle 14:30.

Dove vedere Sinner-De Minaur? Il match è visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv