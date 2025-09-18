circle x black
Pirateria audiovisiva, maxi operazione della Guardia di Finanza in tutta Italia - Video

 

18 settembre 2025 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maxi operazione contro lo streaming illegale. La guardia di finanza di Cagliari ha svolto perquisizioni e sequestri in diverse regioni italiane per contrastare la pirateria audiovisiva e a tutela del diritto d'autore. I finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano, coordinati dal gruppo di Cagliari, durante un controllo in un esercizio pubblico dell’hinterland del capoluogo, avevano inizialmente rilevato la proiezione abusiva di contenuti pay per view attraverso l’utilizzo di apparecchi illegali che consentono di accedere a centinaia di contenuti multimediali. Gli accertamenti preliminari hanno poi permesso di ricostruire un sistema ramificato, identificando una serie di soggetti coinvolti lungo la filiera della pirateria, inclusi fornitori di contenuti, reti di distribuzione e server. Le prime evidenze suggeriscono che la struttura criminale operi su scala transnazionale, le attività investigative stanno ora proseguendo per la ricostruzione dell’intera filiera e l’acquisizione di ulteriori fonti di prova, con il coinvolgimento delle Autorità statunitensi e dei Paesi Bassi.

Il comando della guardia di finanza di Cagliari dichiara: "Questa operazione rappresenta un tassello fondamentale nella lotta contro la pirateria audiovisiva. La forte sinergia tra la procura della repubblica cagliaritana e le fiamme gialle permette, da una parte, di smantellare le organizzazioni criminali che operano in questo settore, dall’altra, di sanzionare penalmente e amministrativamente tutti i potenziali acquirenti in fase di identificazione".

Tag
streaming illegale pirateria streaming pirateria cagliari pirateria streaming italia
